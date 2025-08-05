Депутат Аксаков рассказал, как будет определяться дифференцированная ставка по семейной ипотеке

Депутат Аксаков: ставка будет зависеть не только от доходов субъекта

Механизм установления дифференцированной ставки по семейной ипотеке для разных регионов России раскрыл председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил в беседе со «Звездой» , что ставка будет зависеть не только от доходов субъекта, но и от объемов субсидирования из бюджета.

«Необходимо будет выделить из бюджета деньги для субсидирования процентной ставки. Разница между ключевой ставкой, она сегодня 18%, и той ставкой, которая положена для региона», — пояснил Аксаков.

По его словам, если ставка по ипотечному кредиту для семей с детьми будет 4%, то 14% потребуется компенсировать из федерального бюджета. Решение по ставкам для каждого региона планируется принять к концу года.

«Будем исходить из возможностей федерального бюджета, пока предлагается в рамках тех же бюджетных назначений, которые определены на этот год, на следующий год. Очевидно, что эти возможности не безграничны», — добавил депутат.