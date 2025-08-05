Аналитик Тумин поддержал идею дифференцированной ставки по льготной ипотеке

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин в беседе с RT назвал своевременным и логичным решение о введении дифференцированной ставки по льготной ипотеке в зависимости от региона.

«Такая инициатива позволит повысить эффективность бюджетных расходов и при этом сохранить доступность жилья для действительно нуждающихся категорий граждан. Особенно важно, что подход учитывает реальный уровень доходов в регионе», — отметил эксперт.

Он пояснил, что применение единой льготной ставки по всей стране может привести к искажению приоритетов.

«Дифференциация по ставке — это способ сделать систему справедливее: поддержка будет идти туда, где она действительно нужна... Да, такая ставка будет востребована», — подчеркнул Тумин.

По мнению аналитика, это шаг к более сбалансированной и справедливой социальной системе.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что дифференцированную ставку по семейной ипотеке могут ввести к концу года.