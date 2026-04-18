В Госдуме предложили менять паспорта россиянам еще и в 60 лет

Депутат Антропенко: менять паспорт нужно и в 60 лет из-за изменений внешности

Ввести еще одну замену паспорта для граждан в 60 лет предложили в Госдуме. Депутат ГД Игорь Антропенко рассказал об этом в беседе с РИА «Новости» , отметив, что средняя продолжительность жизни в стране растет.

Парламентарий пояснил, что продолжительность жизни уже достигает 74,2 года. Внешность человека с течением времени меняется, а это создает трудности при идентификации личности.

По его словам, особенно актуальной новая замена паспорта будет при посадке в самолет или поезд. Сотрудникам транспортной безопасности приходится часто сверять фото в документе с внешностью пассажира.

Кроме того, депутат добавил, что президент Владимир Путин не раз отмечал стремление увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет, что так же увеличивает важность обновления удостоверения. Сейчас российский паспорт подлежит обязательной замене при достижении 20 и 45 лет.

Ранее Министерство внутренних дел получило предложение сохранять серию и номер документа за человеком пожизненно, а также упразднить реквизиты. В МВД объяснили, почему это невозможно.