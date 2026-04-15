МВД объяснило, почему нельзя сохранить серию и номер паспорта на всю жизнь

Волк: серия и номер паспорта относятся не к его владельцу, а к бланку документа

Министерство внутренних дел получило предложения, как усовершенствовать российские паспорта. Среди идей — сохранять серию и номер документа за человеком пожизненно, а также упразднить реквизиты. Почему это невозможно, объяснила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она объяснила, что реквизиты паспорта относятся не к его владельцу, а к бланку документа. Заготовить нужное число бланков заранее невозможно.

Кроме того, паспорт могут поменять не только по естественным причинам (в 20 и 45 лет или при замужестве), но и, например, если документ украли. Замена серии и номера не позволяет использовать аннулированный паспорт в криминальных целях.

Также Волк выступила против отмены кода паспорта и места его выдачи.

«Наличие указанных данных обеспечивает контроль за выдачей документов и упрощает их проверку на предмет подлинности», — объяснила представитель МВД.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что делать, если на ваши паспортные данные кто-то взял кредит.