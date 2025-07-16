«Надеюсь, будут поправки». Симоньян оценила закон о поиске экстремистских материалов

Симоньян: закон о штрафах за поиск экстремистского контента требует поправок

В закон о штрафах за поиск экстремистского контента необходимо внести поправки. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симонян в Telegram-канале.

«Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста — прим. ред.), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК*, если нам будет запрещено их даже читать?» — задалась она вопросом.

Также Симонян выразила надежду, что в закон о поиске экстремистского контента будут внесены поправки.

Ранее думский комитет по госстроительству одобрил поправки к проекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы за поиск в Сети экстремистских материалов.

Сенатор Артем Шейкин заявил, что за вход в Instagram** штрафов в России не будет.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.