«Нужна пояснительная бригада»: что не так с законопроектом об экстремистских материалах

Комитет Госдумы одобрил поправки о штрафах до пяти тысяч рублей за поиск экстремистских материалов в интернете. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в Telegram-канале , к чему может привести такая мера и почему под угрозой окажутся даже депутаты Госдумы и полицейские.

Она задалась вопросом, как будут устанавливать умысел в поиске и как пользователям запомнить весь федеральный список экстремистских материалов, в котором почти 5,5 тысячи пунктов.

«Интересно, а депутаты вообще видели количество „свастик“ и „вентиляторов“ в комментариях в соцсетях? Если школьник зашел в комменты и увидел это, его тоже штрафовать будут?» — спросила глава Лиги безопасного интернета.

Также Мизулина отметила, что после введения закона ни руководимая ею организация, ни даже сами сотрудники полиции не смогут мониторить интернет в поисках запрещенных материалов и собирать их в уголовные дела, ведь им за это будет грозить штраф. Кроме того, окажутся бессильны и депутаты Госдумы, которых избиратели попросят о помощи по этому вопросу.

«В общем, нужна пояснительная бригада», — подчеркнула общественница.

Ранее комитет Государственной думы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту, которые будут предусматривать штраф за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов.