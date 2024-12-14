В генсовет партии «Единая Россия» вошла сопредседатель ВАРМСУ

В ходе съезда партии «Единая Россия» прошла плановая ротация ее генерального совета. Среди прочих в структуру вошла сопредседатель ВАРМСУ (Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления) Ирина Гусева, сообщила пресс-служба организации.

По ее данным, в новом составе генсовета партии остались сопредседатели ВАРМСУ сенатор Андрей Шевченко и глава Мелитополя Галина Данильченко.

В пресс-службе отметили, что роль организации в этом году существенно возросла.

«С июля 2024 года ВАРМСУ законодательно получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, в том числе в международных отношениях», — подчеркнули в ассоциации.

Организация является оператором новой муниципальной реформы, которая в ближайшие годы будет проводиться в России, и которую в ходе съезда упомянул зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Съезд «Единой России» прошел 14 декабря. В ходе мероприятия президент Владимир Путин поручил составить «дорожную карту» на следующие шесть лет и включить в этот документ новые обязательства.