Путин поставил перед «Единой Россией» новые задачи

Путин на съезде ЕР поставил задачу утвердить «дорожную карту» на шесть лет

В «Народную программу» партии «Единая Россия» следует внести серьезные изменения. Это необходимо для выполнения намеченных масштабных планов, заявил президент Владимир Путин на съезде фракции в Национальном центре «Россия».

Он указал на необходимость утвердить «дорожную карту» на ближайшие шесть лет и призвал дополнить ее новыми конкретными обязательствами.

«По сути утвердить свою „дорожную карту“ практического воплощения всех наших масштабных планов на ближайшие шесть лет. Это как минимум, а горизонт планирования должен быть, конечно, гораздо шире», — рассказал Путин.

Ранее глава государства рассказал, что ознакомился с вопросами, которые поступили на прямую линию. По его словам, руководству страны необходимо не «почивать на лаврах», а напряженно работать. Проблем накопилось «вагон и маленькая тележка», и властям предстоит колоссальная работа, добавил президент.