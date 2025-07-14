В ГД рассмотрят предложения о новых пошлинах для мигрантов

Володин: в ГД рассмотрят инициативы о новых госпошлинах для мигрантов

В Госдуме рассмотрят законопроекты о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов, работающих в России. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что приезжие получают патент стоимостью от 8-10 тысяч рублей. Максимальный срок действия документа — год. Потом его нужно получить заново.

«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов», — написал Володин.

По его словам, за переоформление или выдачу патента иностранцу пошлина составит 4200 рублей, столько же нужно будет заплатить за продление разрешения на работу. За выдачу дубликата документов или внесение в них изменений — 2100 рублей.

Также предложили увеличить несколько других госпошлин для иностранцев — поставка приезжего на учет по месту пребывания; регистрация мигранта в России; продление срока временного пребывания в стране; совершение регистрационных действий с транспортом.

«Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания», — отметил Володин.

Ранее депутаты внесли в ГД законопроект, подразумевающий лишение приобретенного гражданства за сексуальное насилие. Также лишать паспорта предложили тех приезжих, которые призывали к терроризму и пропагандировали нацизм.