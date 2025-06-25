Депутаты предложили лишать приобретенного гражданства за насилие

Фото: РИА «Новости»

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о лишении приобретенного гражданства за сексуальное насилие. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в  Telegram-канале.

«Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства Российской Федерации, включив в него: совершение насильственных действий сексуального характера», — написал он.

Парламентарии также предложили включить в перечень призывы к терроризму, пропаганду нацистской атрибутики или символики и незаконное воздействие на критическую информационную структуру.

По словам Володина, принятие закона обеспечит целостный механизм для прекращения российского гражданства и защиту нацбезопасности, сообщили «Известия».

В апреле СК организовал проверку после сообщений о  групповом изнасиловании девушки мигрантами. Мужчины сначала напоили жертву, а затем затащили в квартиру и удерживали там более семи часов.

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