Депутаты предложили лишать приобретенного гражданства за насилие
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о лишении приобретенного гражданства за сексуальное насилие. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства Российской Федерации, включив в него: совершение насильственных действий сексуального характера», — написал он.
Парламентарии также предложили включить в перечень призывы к терроризму, пропаганду нацистской атрибутики или символики и незаконное воздействие на критическую информационную структуру.
По словам Володина, принятие закона обеспечит целостный механизм для прекращения российского гражданства и защиту нацбезопасности, сообщили «Известия».
В апреле СК организовал проверку после сообщений о групповом изнасиловании девушки мигрантами. Мужчины сначала напоили жертву, а затем затащили в квартиру и удерживали там более семи часов.