В ГД предложили выплачивать пенсионерам ко Дню пожилого человека по 5000 рублей

Депутаты ГД от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили выплачивать пенсионерам старше 70 лет ко Дню пожилого человека по 5000 рублей. Инициаторами выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости» .

«Предлагаем проработать вопрос об установлении на федеральном уровне дополнительной единовременной выплаты наряду с региональной для граждан 70 лет в размере 5000 рублей. Данную выплату целесообразно приурочить к Международному дню пожилого человека 1 октября», — отметили в обращении.

Миронов напомнил, что в настоящее время выплаты ко Дню пожилого человека получают пенсионеры не во всех регионах. Это создает неравные условия для пожилых, которые проживают в разных субъектах.

Выплаты в этом году получают пенсионеры в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, а также на Ямале. Условия и размеры выплат зависят от конкретного региона и социальных программ.