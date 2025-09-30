Пенсионерам рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека

Ко Дню пожилого человека массовых выплат на федеральном уровне в этом году не будет, но некоторые регионы профинансируют их за счет своего бюджета. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Он отметил, что выплаты получат пенсионеры в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, а также на Ямале. Условия и размеры выплат будут зависеть от конкретного региона и соцпрограмм.

«Вообще, конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода, как с „детьми войны“ — от региона к региону их поддержка различается», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что ряд субъектов привлекают спонсоров и благотворителей, чтобы организовать праздничные мероприятия, и вручить пенсионерам подарки.

Ранее бабушками и дедушкам предложили предоставлять оплачиваемый отпуск для воспитания внуков. По мнению председателя республиканского отделения организации «Союз отцов» Юрия Соленова, такая инициатива поддержит семьи.