Иначе страдают все. У нерадивых хозяев предложили изымать домашних животных

Недавние происшествия с нападениями домашних собак на прохожих вызвали большой общественный резонанс. Депутат Госдумы Владимир Бурматов подготовил и направит в правительство законопроект, позволяющий изымать животных у нерадивых хозяев. Подробности он рассказал в комментарии 360.ru.

«За содержание животных в неподобающих условиях, не соответствующих нормам, за жестокое с ними обращение, за недосмотр за ними — в том числе когда отправляют на самовыгул и из-за этого случаются трагедии, — надо их изымать, передавать в приюты, пристраивать в добрые руки», — подчеркнул депутат.

По его словам, в противном случае будут страдать и люди, и сами животные.

Ранее в Сочи две собаки породы хаски напали на мальчика и сгрызли ему лицо. Псов усыпили, а ребенок сейчас проходит лечение в Российской детской клинической больнице.