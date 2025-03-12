Депутат Бурматов: конфискация животных возможна лишь в исключительных случаях

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН сообщил, что домашние животные будут подлежать конфискации лишь в случае жестокого обращения хозяина или опасности для окружающих.

Ранее парламентарий предложил законодательно закрепить возможность изъятия животных у недобросовестных владельцев для решения проблемы нападений бездомных собак.

Депутат уточнил, что основанием для конфискации могут стать жалобы соседей на ненадлежащий уход за животным или агрессивное поведение собаки. По его мнению, такие меры необходимы в ситуациях, когда действия владельца угрожают безопасности людей, как это произошло в Ставрополье, где собака напала на ребенка.

Бурматов подчеркнул, что количество таких случаев невелико и не приведет к переполнению приютов. Владелец сможет оспорить решение о конфискации в судебном порядке, однако после вступления приговора в законную силу обжаловать его будет невозможно.