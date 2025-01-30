В Чечне отреагировали на слухи об исчезновении Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжил работать, несмотря на отпуск. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг его исчезновение из публичного поля, сообщил Telegram-канал «Чечня Сегодня» .

В интернете разошлась информация о том, что после новогодних каникул Кадыров перестал участвовать в мероприятиях и появляться в информационном пространстве. Дудаев назвал это взбросом, который распространили «вражеские» каналы и провокаторы.

«С начала текущего года глава республики активно приступил к выполнению своей деятельности, держит все вопросы на личном контроле и эти аспекты его работы из открытой, официальной части, публикуются на интернет-платформах и транслируются в эфире», — сказал он.

Дудаев сообщил, что 10 января Кадыров совершил пятничную молитву в Грозненской мечети, 15 января — проинспектировал реконструкцию улицы, 17 января — снова посетил мечеть, 25 января — пригласил известных деятелей республики, 26 января — посетил репетицию ансамбля и принял военную технику для нужд армии. Министр сообщил, что он продолжил работать, несмотря на отпуск с 13 января.

Кроме того, Кадыров активно вел свои соцсети. Он опубликовал несколько видео из зоны боевых действий, объявил о выплатах за рождение детей с именами героев Чечни и рассказал о своем видении развития Грозного.