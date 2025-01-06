Кадыров показал видео уничтожения танка ВСУ под Курском

Уничтожение украинского танка Т-64 на Суджанском направлении в Курской области сняли на видео. Кадры опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Боевую машину ликвидировали бойцы спецназа «Ахмат». По словам Кадырова, в результате одного меткого удара грозный танк превратился в неподвижную груду металлолома.

«На Суджанском направлении ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте», — написал глава Чечни.

Бойцы «Ахмата» напомнили украинским военным о том, что даже на бронетехнике они должны быть крайне осторожными в зоне специальной операции.

Также в Сети появились кадры погони российской ракеты класса «воздух-воздух» за МиГ-29 ВСУ. Истребитель менял направление, а очевидцы случившегося выкрикивали одобрительные слова. Ранее средства ПВО сбили украинский Су-27, сообщил RT.