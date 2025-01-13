Родители младенцев, получивших имена героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей

Кадыров: родители 180 младенцев с именами героев Чечни получат по 500 тысяч

Родители детей, рожденных 31 декабря 2024 года и получивших имена в честь национальных героев Чечни, получат выплату в размере 500 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер сообщил, что в ходе совещания по подведению итогов Года истории определили дату проведения акции, назначив ее на последний день уходящего года.

«Ее суть в том, что родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие их в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — написал он.

На территории Чечни 31 декабря родились 222 ребенка, из которых 180 оказались мальчиками. Каждого назвали в честь национальных героев республики.

Кадыров отметил, что наиболее популярными оказались имена Байсангур, которым назвали 79 младенцев, Шейх-Мансур — 53 ребенка, а также Ахмат (Ахмад) — 23 новорожденных. Все 180 детей уже получили свидетельства о рождении с подтверждением имен национальных героев Чечни.

По словам главы республики, родители, выполнившие условия акции, получат соответствующие выплаты в ближайшее время.

Кадыров анонсировал эти выплаты еще в декабре 2024 года.