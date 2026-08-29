Вучич обвинил суд Гааги в смерти Ратко Младича

Международный суд Гааги несет ответственность за смерть бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича после отказа отпустить его из заключения по состоянию здоровья. Как сообщило издание RTS , с таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.

Он подчеркнул, что считает подобное отношение суда античеловечным и противоречащим всем гуманитарным нормам.

«Гаага хотела смерти Младича за решеткой, они не хотели, чтобы генерал умер в Сербии, умер там, где он хотел», — заявил Вучич.

Президент Сербии добавил, что власти страны готовы взять на себя доставку тела из Нидерландов и организацию похорон бывшего генерала, если так решит его семья.

Осужденный на пожизненное заключение бывший генерал и командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюремной больнице Гааги в минувший четверг, 27 августа.

Его сын Дарко Младич еще в начале мая заявлял, что в заключении отец перенес уже три инфаркта, но все его ходатайства о переводе в больницу Сербии суд не удовлетворил.