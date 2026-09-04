Сын Ратко Младича заявил, что генерала фактически убили в Гааге

Сын экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича обвинил международный суд в Гааге в ненадлежащем лечении отца, приведшем к его смерти. Об этом сообщил ТАСС .

«Убийство генерала Младича в Гаагском трибунале было совершено в результате ненадлежащего обращения и преднамеренного применения сильнодействующих опиатов, что в конечном итоге привело к его смерти», — заявил Дарко Младич.

Осужденный на пожизненное Младич умер в тюремной больнице Гааги 27 августа.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Международный суд несет ответственность за смерть генерала. Он назвал действия суда античеловечными и противоречащими всем гуманитарным нормам.