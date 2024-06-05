Путин: в России тоже есть воровство, но в американской армии оно безграничное

Президент РФ Владимир Путин признал, что в России существует воровство, но в американской армии его в разы больше. Об этом глава государства заявил на ПМЭФ-2024 руководителям информагентств.

Российский лидер отметил, что никого не обвиняет. По его словам, в России много воровства и жульничества, но такая же ситуация сложилась и в других странах, включая Соединенные Штаты.

«Почему? Потому что на содержании всегда больше воруют. Это просто неизбежно. Огромные ресурсы уходят на поддержание своего статуса империи», — объяснил президент.

Путин отметил, что вряд ли это идет на пользу гражданам США. По его словам, это способствует тому, что «Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают».

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные уничтожат американские аэродромы, если увидят, что в их сторону летят бомбардировщики F-15, которые могут нести ядерное оружие.