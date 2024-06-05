В США испугались за судьбу своих аэродромов в случае атаки на Россию

Российские военные уничтожат аэродромы США в случае атаки с использованием бомбардировщиков F-15, являющихся носителями ядерного оружия. Об этом заявил бывший советник Пентагона, подполковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Для поддержки наших войск на Украине придется применять большое количество авиации. Если русские увидят, как множество F-15 летит в их сторону, им придется ударить по нашим аэродромам», — сказал он.

Макгрегор назвал F-15 прекрасным бомбардировщиком, и россиянам известно, что он может нести ядерное оружие. В ответ российские власти могут дать распоряжение атаковать американские аэродромы с помощью тактических ядерных боеголовок. Экс-советник напомнил, что у США нет «такого опыта, как у закаленной в боях русской армии».

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет расценивать удары ВСУ по ее территории при участии стран Запада как прямую войну против государства.