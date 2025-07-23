В Анкаре началась встреча украинской делегации с Эрдоганом

Украинская делегация, прибывшая для участия в новом раунде переговоров с Россией, проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом написала «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Подробности беседы пока не раскрываются.

О приезде делегации в Турцию ранее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его словам, украинская сторона сначала проведет встречи с турецкими представителями в Анкаре, а затем отправится в Стамбул, где пройдут переговоры с российской делегацией.

Ожидается, что третий раунд переговоров состоится вечером 23 июля. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным турецких журналистов, встреча пройдет вечером, в 19:00 по московскому времени.

По данным РИА Новости, российская переговорная группа по урегулированию конфликта на Украине прибыла в Стамбул.

* внесен в России в список террористов и экстремистов