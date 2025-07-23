Российская делегация прибыла в Стамбул

Российская переговорная группа по урегулированию конфликта на Украине прибыла в Стамбул. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ее состав не изменился по сравнению с прошлыми встречами: возглавляет делегацию помощник президента Владимир Мединский, сопровождают его замглавы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Ожидается, что переговоры начнутся в 19:00 по московскому времени в стамбульском дворце Чираган. Предположительно, стороны обсудят меморандумы по урегулированию и вопросы обменов, а после дадут пресс-конференции.

Прибыла в Турцию и украинская делегация, руководителем которой остался Рустем Умеров, однако она начала визит с Анкары.