Российская делегация прибыла в Стамбул

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Российская переговорная группа по урегулированию конфликта на Украине прибыла в Стамбул. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ее состав не изменился по сравнению с прошлыми встречами: возглавляет делегацию помощник президента Владимир Мединский, сопровождают его замглавы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Ожидается, что переговоры начнутся в 19:00 по московскому времени в стамбульском дворце Чираган. Предположительно, стороны обсудят меморандумы по урегулированию и вопросы обменов, а после дадут пресс-конференции.

Прибыла в Турцию и украинская делегация, руководителем которой остался Рустем Умеров, однако она начала визит с Анкары.

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