Украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров

Делегация Украины прибыла в Турцию на переговоры с Россией. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.

«Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле», — написал он.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на сегодня. По данным турецких журналистов, встреча пройдет вечером, в 19:00 по московскому времени во дворце Чираган, однако время еще могут скорректировать.

Как отметил источник ТАСС, на переговорах обсудят меморандумы и вопросы обменов. При этом пока никаких официальных заявлений делегации не делали.

Дворец Чираган в Стамбуле закрыли для свободного посещения. Как отметил сотрудник, идет подготовка к «встрече». На территорию пускают только определенных людей, которые есть в списке приглашенных.

* внесен в России в список террористов и экстремистов