В 2025 году в России пройдет более шести тысяч избирательных кампаний

На 2025 год в России запланировано более шести тысяч избирательных кампаний на разных уровнях, большинство из них пройдет в сентябре в Единый день голосования. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Кроме того, в планы на 2025 год у ЦИК входит внедрение нового поколения автоматизированной системы «Выборы» и подготовка к избирательной кампании в Госдуму, намеченной на следующую осень.

Глава комиссии Элла Памфилова сообщала в сентябре, что в прошлом Едином дне голосования приняли участие более 27 миллионов россиян, явка выросла на 10% по сравнению с 2023 годом, а всего состоялись более четырех тысяч кампаний.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал состоявшееся голосование образцовым и прозрачным, полностью соответствующим законам.