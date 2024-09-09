ЦИК озвучил число принявших участие в выборах россиян

Более 27 миллионов избирателей приняли участие в выборах в единый день голосования. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, ее слова привело РИА «Новости» .

«У нас было проведено свыше четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня и характера, в них приняли участие более 27 миллионов избирателей», — сказала она.

Памфилова добавила, что активность россиян на выборах губернаторов выросла. Если сравнивать с прошлыми показателями, то явка на выборы глав регионов выше на 6%, в законодательные собрания — почти на 10%, отметила председатель ЦИК.

Голосование проходило с 6 по 8 сентября. В 21 регионе России выбрали губернаторов, в том числе в Курской области. Жители региона не побоялись прийти на участки даже во время объявления воздушной тревоги. Явка в Курской области оказалась самой высокой в стране — 57%.