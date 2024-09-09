Песков назвал прошедшие в России выборы образцовыми и прозрачными

Состоявшиеся в России выборы прошли образцово и прозрачно, а также в полном соответствии с правилами. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

«Можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами», — подчеркнул он.

Песков обратил внимание, что внутриполитический ландшафт страны страхуют от иностранного влияния. По словам пресс-секретаря президента, заранее принятые меры сузили возможности недоброжелателей.

В ЦИК отметили, что в единый день голосования участие в выборах приняли свыше 27 миллионов избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заметила, что активность россиян на выборах губернаторов выросла.