«Узбекистан добился значительных успехов». Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения

Президент Путин поздравил узбекского коллегу Мирзиеева с днем рождения

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Своей деятельностью на посту президента Мирзиеев снискал большое уважение среди сограждан и международный авторитет, отметил Путин.

«Под вашим руководством Узбекистан добился значительных успехов в социальной и экономической сферах», — добавил президент в поздравлении.

Он выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Узбекистаном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал об отношениях Путина и Мирзиеева. Между лидерами двух стран выстроилась настоящая личная дружба.

В мае президенты России и Узбекистана подписали совместное заявление по итогам встречи в Ташкенте. Стороны договорились развивать и обогащать межгосударственный диалог.

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