Путин подписал совместное заявление с Мирзиеевым

Путин и Мирзиеев подписали совместное заявление по итогам переговоров

Фото: РИА «Новости»

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Ташкенте. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Встреча состоялась в загородной резиденции узбекского лидера «Куксарой». Сначала переговоры прошли в узком формате, затем беседа продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух государств.

«Главы государств договорились развивать и обогащать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности», — сообщили в Кремле.

Стороны отметили приверженность положению договора о стратегическом партнерстве, подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства и подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия.

Ранее Россия подписала совместное заявление с Китаем. Стороны призвали предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу.

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