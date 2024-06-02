«Настоящая личная дружба». Песков рассказал об отношениях Путина и Мирзиеева

Песков: между Путиным и Мирзиеевым выстроилось доверительное общение

Президент Владимир Путин встретился с главой Узбекистана в Ташкенте, между лидерами выстроились доверительные отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» .

Песков назвал отношения президентов настоящей дружбой и рассказал, что лидеры вели беседу друг с другом до трех часов утра.

«Вчера они где-то до трех утра общались вдвоем. Президент Узбекистана пригласил президента к себе домой, где он живет. Это настоящее доверительное общение, настоящая личная дружба», — отметил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, Путин и Мирзиеев решили продолжить беседу во время завтрака. После него российский лидер отправился в аэропорт.

После возвращения в Москву глава государства встретился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Они обсудили социальные вопросы республики.