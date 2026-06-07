Ушаков заявил о сохранении закрытых контактов с Украиной

Россия сохранила закрытые контакты с киевским режимом. Об этом в комментарию кремлевскому корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что открытая форма общения прекратилась после срыва переговоров в Стамбуле.

«У нас и открытые, и закрытые [контакты с киевским режимом]. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — заявил Ушаков.

Помощник президента России отказался назвать имя крупного российского предпринимателя, который передал предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече после посещения Киева.

Ушаков пояснил, что российский лидер Владимир Путин лично общался с бизнесменом и получил доклад.

«[Это] достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают», — добавил представитель Кремля.

Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказал, что получил предложение Зеленского с предложением о встрече от посетившего Киев российского предпринимателя.

Глава государства подчеркнул, что это произошло за день до теракта украинских боевиков в Старобельске, в котором погиб 21 студент колледжа.