В Кремле отказались назвать имя бизнесмена из рассказа Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин рассказал о посетившем Киев бизнесмене все, что счел нужным. Помощник Юрий Ушаков на полях ПМЭФ-2026 отказался раскрывать дополнительные подробности, сообщил ТАСС.

«Я бы не мог назвать имя, потому что с ним общался президент, и этот бизнесмен докладывал о своих контактах в Киеве именно президенту», — сказал он.

Рассказ президента был исчерпывающим. Ушаков сообщил, что Путин произнес все, что счел возможным сказать на публику.

Ранее на пленарной сессии ПМЭФ-2026 глава государства рассказал о беседе с российским бизнесменом, которого около трех недель назад пригласили в Киев. По возвращении он сообщил Путину, что виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот просил встречи.