Ушаков объяснил, почему Путин пока не рассматривал приглашение посетить Бахрейн

Ушаков: Путин получил приглашение посетить Бахрейн, но пока не рассматривал его

Президент Владимир Путин получил приглашение посетить Бахрейн, но пока его не рассматривал. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости» .

«Приглашение устное получено по итогам визита короля, но оно пока еще не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна», — сказал Ушаков.

Ранее бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати сообщил, что король страны ожидает ответ от российского президента на приглашение.

Глава Бахрейна посетил Россию в мае. Во время визита Владимир Путин подарил королю «длинную версию» отечественного автомобиля Aurus.

В ходе переговоров президент РФ отметил, что по линии МИД России и Бахрейн за 35 лет сотрудничества удалось выстроить хорошие контакты. Король Хамад бен Иса Аль Халифа указал на влияние переизбрания Путина на ситуацию в арабском мире и пригласил Россию на мирную конференцию по Ближнему Востоку.