Путин указал на хорошие отношения России и Бахрейна

Россия и Бахрейн выстроили хорошие контакты по линии МИД. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Стенограмму беседы главы государства и короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы опубликовали на сайте Кремля.

В следующем году Россия и Бахрейн отметят 35 лет дипломатических отношений между странами. За эти годы государства сделали многое для выстукивания контактов.

«У нас очень хорошие контакты по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки», — подчеркнул Путин.

Торговые отношения между странами носят пока символический характер. Однако в этом направлении очень хорошие тенденции, уточнил глава государства. В инвестиционном плане ситуация более благоприятная. По этой линии реализуется примерно 30 крупных проектов. Общий объем пакета — около 500 миллионов долларов, добавил российский лидер.

Россию позвали на конференцию по Ближнему Востоку. Король Бахрейна отметил, что переизбрание Путина позитивно отразилось на арабском мире.