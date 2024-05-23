Король Бахрейна заявил о влиянии переизбрания Путина на ситуацию в арабском мире

Король Бахрейна: победа Путина на выборах хорошо повлияла на арабский мир

Россию пригласили на мирную конференцию по Ближнему Востоку. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на переговорах в Кремле заявил, что переизбрание Владимира Путина на пост президента положительно сказалось на арабском мире.

Переговоры состоялись днем 23 мая, сообщила пресс-служба администрации президента. Король Бахрейна поздравил Путина с победой на мартовских выборах.

«Это свидетельствует о вашей мудрой политике и положительно влияет не только на ситуацию в вашей стране, но и на арабский мир. Это привносит стабильность в России — нашей братской стране», — сказал он.

Хамад бен Иса Аль Халифа отметил беспрецедентный рост экономики России, улучшение ситуации в сфере безопасности и обстановки в обществе. Он обратился к российским властям с просьбой поддержать проведение мирной конференции по кризису на Ближнем Востоке.

Путин заявил о хороших контактах России и Бахрейна по линии МИД. По его словам, позиции стран близки по многим вопросам.