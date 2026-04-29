Ушаков назвал разговор Путина и Трампа откровенным и деловым

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился более полутора часов и прошел в деловом и откровенном ключе. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Общение президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым», — отметил он.

Одной из тем стало урегулирование конфликта на Украине. Как отметил Ушаков, Дональд Трамп подчеркнул важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность содействовать этому процессу. Глава Белого дома считает, что соглашение, которое позволит завершить конфликт, уже близко.

В ходе разговора Путин вновь подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. При этом российская сторона предпочла бы добиться этого путем переговоров.

Трамп положительно оценил ранее объявленное Россией пасхальное перемирие. В этой связи Путин сообщил о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп поддержал инициативу.