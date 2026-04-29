Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — сказал Ушаков.

Трамп активно поддержал эту инициативу, подчеркнув символическое значение праздника как общей победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что 2026 год не является юбилейным, тогда как в прошлом году состоялся широкомасштабный парад в честь круглой даты.

В парадном строю пройдут офицеры и курсанты высших военных учебных заведений, уточнили в Минобороны России.