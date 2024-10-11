Уровень доверия россиян Путину вырос до 78%

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину вырос до 78%, а одобряют его работу 74,4% опрошенных. Об этом сообщил ВЦИОМ , опубликовав результаты очередного опроса.

Кроме того, половина респондентов положительно оценила работу правительства и лично Михаила Мишустина. Доверие премьер-министру выразили 60,3% опрошенных.

В опросе среди партий лидирует «Единая Россия», которую поддержали 35,8%. На втором месте осталась ЛДПР (10,1%), на третьем — КПРФ (10%).

Опрос проходил с 30 сентября по 6 октября по телефону. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

На прошлой неделе о доверии главе государства заявили 77,2% опрошенных россиян, а работу одобрили 73,6%.

Бывший лидер Индонезии Мегавати Сукарнопутри охарактеризовала Путина фразой «лидер, твердо стоящий на своих принципах и уверенный в себе».