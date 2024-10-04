Почти 80% россиян выразили доверие Путину
ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% россиян
Более 77% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Опрос провели с 23 по 29 сентября. О доверии российскому лидеру заявили 77,2% респондентов. Работу главы государства одобрили 73,6% опрошенных.
Участниками исследования стали 1,6 тысячи совершеннолетних. Их опросили путем интервью по телефону.
В августе 2024 года доверие Путину выразили 78,2% жителей страны. Деятельность правительства одобрили 48,3% респондентов, работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 51,3% опрошенных. Доверие премьер-министру выразили 59,6% россиян.