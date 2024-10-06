Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина одной фразой

Президент Владимир Путин показал себя как сильный глава государства. Об этом РИА «Новости» заявила бывший лидер Индонезии Мегавати Сукарнопутри.

Она рассказала, что знакома с Путиным «с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга».

«Я вижу во Владимире Путине лидера, твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе», — объяснила экс-президент.

Сукарнопутри добавила, что гордилась полученной в 2021 году от российского лидера Звездой Дружбы.

Благодаря укреплению партнерства России и Индонезии в 2001–2004 годах расширилось их экономическое и оборонное сотрудничество. Сукарнопутри подчеркнула, что на посту президента она подписала в 2003 году декларацию об укреплении оборонной системы Индонезии путем закупки самолетов «Сухой» и другой военной техники».

Ранее ВЦИОМ провел опрос с целью выяснить уровень доверия россиян к Путину. Результаты исследования показали, что работу главы государства одобрили 73,6% опрошенных. Доверие российскому лидеру выразили более 77% респондентов.