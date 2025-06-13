«Украинский проект» Запада из 90-х. Посол объяснил, какие цели он преследует

Запад использует Украину в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России с целью ее ослабления. Такое мнение высказал посол РФ в Италии Алексей Парамонов, выступая на приеме по случаю Дня России. Его слова привело РИА «Новости» .

«Одним из элементов стратегии коллективного Запада на поддержание собственной геополитической гегемонии стал запущенный еще в 90-х годах <…> так называемый „украинский проект“, который предусматривает использование Украины в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, <…> ослабления и вытеснения нашей страны на задворки мировой политики», — заявил Парамонов.

Целью Запада также было разорвать политические, экономические, научные и культурно-гуманитарные контакты, которые Россия и Европа выстраивали более 300 лет. Ситуация в зоне СВО показывает всю ошибочность избранной странами Запада и НАТО политики, отметил дипломат.

Еще более ошибочным Парамонов назвал нынешний курс на милитаризацию Европы. Эта стратегия навязывается населению, и она основана на лжи о якобы неизбежной агрессии России против Запада.»»