Указ президента о выборах в Госдуму выйдет в июне

Указ президента Владимира Путина о назначении выборов в Госдуму девятого созыва выйдет в период с 1 по 21 июня 2026 года. Само голосование состоится 20 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ЦИК.

По закону глава государства должен назначить выборы за 90–110 дней до даты голосования. На заседании коллегии ФСБ Путин заявил, что они должны пройти в строгом соответствии с законом, особое внимание — комплексной безопасности.

Депутаты ранее сообщали, что западные спецслужбы усилили активность по подготовке провокаций. В начале февраля заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров предупредил о возможном резком росте числа дипфейков в преддверии выборов в Госдуму. Он отметил, что важнейшим фактором в борьбе с дезинформацией стала скорость.

Контролировать достоверность и реальность информации планируют и со стороны кандидатов. Поправки об использовании ИИ в агитации могут внести уже этой весной.