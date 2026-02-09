В России ждут роста числа дипфейков в преддверии выборов в Госдуму

В преддверии выборов в Госдуму, которые должны пройти осенью, следует ожидать резкого роста числа дипфейков. Об этом заявил заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров в интервью ТАСС.

Он отметил, что критическим фактором в борьбе с дезинформацией стала скорость. Для создания негативного образа власти в ход идут любые события — от экономики до природных катаклизмов.

«Если официальная реакция запаздывает более чем на четыре часа, эффективность опровержения падает на 70-80%», — подчеркнул Макаров.

Для более эффективной борьбы с ложью организация разработала собственную CRM-систему, способную распознать фейк в течение 10 минут. Кроме того, уже действующая система «Зефир» с точностью 89% позволяет определить подлинность того или иного аудио или видео.

Всего за минувшие пять лет в российском сегменте интернета зафиксировали около 40 миллионов фейков, из которых доля региональных достигает половины.

Ранее эксперт рассказал, как определить дипфейк по мимике говорящего.