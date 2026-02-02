В России начали работу над поправками об использовании ИИ в предвыборной агитации

Во внутриполитическом блоке администрации президента обсуждают регулирование нейросетей в преддверии выборов в Госдуму. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к АП.

Весной в избирательное законодательство, по их данным, могут внести поправки, касающиеся применения искусственного интеллекта в агитации. Сейчас разные структуры предлагают идеи по этой теме. Центризбирком тоже не остался в стороне.

Однако найти подходящие формулировки для регулирования ИИ, в том числе в контексте избирательного законодательства, оказалось непросто. Изменения в избирательное законодательство могут быть внесены до официального объявления выборов. Тогда поправки вступают в силу в ходе текущей избирательной кампании.

При этом регулирование искусственного интеллекта, даже в избирательных процессах, не должно препятствовать развитию технологии, уточнил источник издания. Эту точку зрения разделяет и другой собеседник «Ведомостей». Он подчеркнул, что в ближайшее время по указу президента будет создан штаб по развитию ИИ. Этот орган будет заниматься координацией внедрения искусственного интеллекта в России.

Ранее председатель комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко отметил, что искусственный интеллект позволяет создавать фейковые новости, которые могут применяться для политических манипуляций. Подобный контент может не только повлиять на общественное мнение, но и привести к конфликтам на международном уровне.