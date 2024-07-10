«Угроза серьезная». Пушков прокомментировал «намек» Саудовской Аравии странам G7

Саудовская Аравия своим «намеком» странам G7 выступила против произвола в отношении российских активов. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

В королевстве в частном порядке «намекнули» на продажу некоторых европейских долговых активов, если G7 решит конфисковать ценные бумаги России. В этом случае шаг саудовцев вызовет «эффект домино» со стороны других стран незападного мира, считает Пушков.

«Угроза серьезная. <…> Ведущая страна Глобального Юга — против глобального произвола», — написал сенатор.

По данным Bloomberg, Минфин Саудовской Аравии недоволен поддержкой Украины за счет российских активов. Королевство дало понять, что готово перейти от угроз к действиям.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее призвал Запад усилить конфликт с Россией с помощью конфискации ее замороженных активов в Бельгии. Государства должны заново научиться использовать игру в эскалацию, заявил министр.