Саудовская Аравия пригрозила продажей еврооблигаций в случае конфискации активов России

Bloomberg: саудиты продадут бонды G7 в случае конфискации российских активов

Фото: РИА «Новости»

Саудовцы пригрозили продать европейские ценные бумаги в том случае, если страны «Большой семерки» присвоят себе замороженные активы России, сумма которых достигает 300 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Минфин королевства выразил свое несогласие поддержкой Украины за счет российских активов. Саудовская Аравия явно дала понять, что готова перейти от угроз к действиям. Кроме того, саудовцы конкретно упомянули долги, выпущенные французским казначейством, что говорит о серьезности их намерений.

Собеседник издания Bloomberg добавил, что запасы французских облигаций у Эр-Рияда могут составлять десятки миллиардов евро. Этот объем нельзя назвать внушительным для европейских стран, но в Брюсселе считают, что последовать примеру саудовцев могут и другие государства.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии назвал невозможными мирные переговоры по Украине без участия России.

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