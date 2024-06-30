Польша предложила дерзкий план по изъятию российских активов

В Польше предложили изъять российские активы на сумму в 300 миллиардов долларов

Фото: РИА «Новости»

Запад должен усилить конфликт с Россией с помощью конфискации ее замороженных активов в Бельгии. Об этом в социальной сети X написал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По его словам, западные страны должны заново научиться использовать игру в эскалацию.

«Мы можем изъять все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро», — заявил он.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что  Соединенные Штаты конфисковали доходы от российских активов для их передачи Украине, фактически украв чужие деньги. Эксперт выступил против такого решения. Кроме того, инвестор выразил сомнения в успехе ВСУ на поле боя.

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