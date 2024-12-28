Участника «Времени героев» Шляпникова назначили замгубернатора Калужской области

Участника первого потока программы «Время героев», кавалера двух орденов Мужества Александра Шляпникова назначили на пост заместителя губернатора Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе федерального проекта.

На этой должности Шляпников будет заниматься вопросами обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с силовыми структурами региона.

«Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе», — сказал он.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что опыт нового заместителя будет необходим для реализации регионального аналога программы „Время героев“», а также поддержки участников СВО, их семей и ветеранов боевых действий.

Ранее на прямой линии президент Владимир Путин рассказал, что участники программы «Время героев» получили предложения и уже приступили к работе. Некоторые из них стали главами регионов. Во время съезда партии «Единая Россия» президент заявил о необходимости расширить федеральный проект.