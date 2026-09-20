Участки УИК закрылись на Урале и в регионах Приволжья

Избирательные участки закончили работать в Башкирии, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях, в Пермском крае, Югре и на Ямале. Они закрылись в 18:00 по московскому времени.

Жители отдавали голоса за депутатов Госдумы, а также областных дум. Некоторые столицы регионов также проводят муниципальные выборы.

В Оренбуржье явка на 16:00 по московскому времени достигла 55,11%, проголосовали 805 353 избирателей. В федеральном бюллетене на выборах депутатов Госдумы представили 10 партий.

Общая явка на 18:00 в России составила 54,52%. Проголосовать можно как на участке, так и дистанционно. Всего онлайн проголосовали 3,6 миллиона граждан, то есть более 90% избирателей, зарегистрированных в системе. Отдать свой голос можно до 20:00 по местному времени.

Активнее всего через ДЭГ выбор делали в Нижегородской и Смоленской областях, в Марий-Эл, Чувашии и Удмуртии.