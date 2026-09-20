Явка на выборах на 18:00 по московскому времени составила 54,52%

Явка на выборах в Госдуму на 18:00 по московскому времени составила 54,52%. Данные в режиме онлайн транслирует Центризбирком.

В России в воскресенье проходит заключительный из трех дней голосования. В федеральном бюллетене на выборах депутатов Госдумы — 10 партий. Также в ряде субъектов выбирают глав регионов, депутатов региональных и муниципальных парламентов.

На федеральной платформе ДЭГ проголосовали уже более 90% избирателей.

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что нарушений на участках практически нет, зафиксировали только мелкие замечания. По его словам, с точки зрения чистоты, выборы проходят почти идеально.